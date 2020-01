Hoje às 16:42 Facebook

Cientistas da Universidade de Londres, da Universidade de York e do museu de Leeds, em Inglaterra, conseguiram recriar a voz de um homem que viveu há três mil anos. Nesyamun foi padre entre 1099 e 1069 antes de Cristo, no Egito do faraó Ramsés XI.

De forma a reproduzirem a voz do sacerdote, cuja múmia está atualmente exposta no Museu da Cidade de Leeds, os cientistas utilizaram uma impressora 3D para recriar o trato vocal (local onde o som da voz é filtrado) de Nesyamun.

Numa explicação do processo, revelada durante a semana na revista científica "Scientific Reports", a equipa contou que a múmia foi levada para um hospital universitário local, onde foi submetida a uma série de tomografias computadorizadas, a partir das quais foi possível produzir digitalmente o trato vocal de Nesyamun e reproduzi-lo através da impressão. O molde imprimido pelos investigadores recriou a laringe do padre egípcio.

"O que fizemos foi criar o som de Nesyamun, estando ele no sarcófago", disse David Howard, co-autor do estudo e chefe do departamento de Engenharia Eletrónica da Universidade de Londres, citando pelo jornal britânico "The Guardian", que divulgou o som em causa, para ouvir abaixo.

O trato vocal filtra o som produzido pelo ar que passou pela laringe e resulta na voz, exclusiva para cada pessoa. A posição de diferentes componentes do trato vocal pode produzir palavras específicas ou outras vocalizações.

O próximo passo da investigação é conseguir criar uma forma de fazer com que as vozes recriadas formem frases.

Curiosidades

O padre terá morrido com cerca de 50 anos, ao que tudo indica vítima de uma reação alérgica, possivelmente causada por uma picada de inseto na língua. A múmia do sacerdote, atualmente no Museu da Cidade de Leeds, em Inglaterra, escapou a um bombardeio, ocorrido em 1941, que destruiu, não só a estrutura do museu, como muitos dos artefactos que lá constavam.