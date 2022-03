O osso de Zelensky contra o mármore de Putin

Helena Teixeira da Silva Hoje às 14:03 Facebook

Vladimir Putin e Volodimir Zelensky têm 25 anos de diferença e um futuro incerto: o russo aposta na violência e na tirania, o ucraniano na resistência e na democracia.

Vladimir Putin tinha 23 anos e já uma existência opaca. Em 1975, quando se fez espião do KGB, antiga polícia secreta do regime comunista, o atual inimigo, Volodimir Zelensky, ainda não era nascido. A Rússia já era a Rússia, superpotência em território e recursos, coração da União Soviética. A Ucrânia ainda não era a Ucrânia, soberania suadamente reconquistada em 1991. Em 2022, de um lado prevalece o poder absoluto; do outro, a absoluta tragédia.

Entre os dois líderes, o invasor e o oprimido, há 25 anos de distância, uma licenciatura em Direito em comum e uma procissão política de contrastes: Putin, 69 anos de vida e 22 de poder, alterou a Constituição no ano passado para se eternizar na presidência russa pelo menos até 2036. Zelensky, 44 anos e três de liderança política sem experiência partidária, assegurou, ainda antes de ganhar as presidenciais ucranianas de 2019, que não disputará um segundo mandato. Em plena invasão à Ucrânia, declarada a 24 de fevereiro pela Rússia, com sucessivas violações e acumulados crimes de guerra, Putin reúne-se com os conselheiros no faustoso Kremlin à cabeceira de uma mesa de extensão caricatural, robustecendo a distância; Zelensky, olheiras e cansaço a incharem na proporção das tentativas de homicídio a que sobreviveu na última semana, partilha o pão e o chão de um bunker de Kiev com os assessores, cultivando a proximidade. "Ninguém está aqui por acaso", escreveu aos jornalistas o seu chefe de gabinete, Andriy Yermal.