O que a covid-19 fez ao corpo de um enfermeiro infetado

Um enfermeiro norte-americano infetado com o novo coronavírus perdeu 22,5 quilos em seis semanas, depois de um agravamento da doença o ter atirado para uma cama de hospital.

Mike Schultz, 43 anos, sem problemas de saúde associados e desportista regular (fazia desporto entre seis a sete vezes por semana) partilhou, há dias, uma fotografia que ilustra o impacto que a covid-19 teve no seu corpo, ao fim de seis semanas em internamento hospitalar. Passou de pesar 86 quilos para apenas 63,5.

"Queria mostrar a toda a gente o quão mau pode ser estar sedado durante seis semanas ligado a um ventilador ou entubado", escreveu o enfermeiro há dias, na mensagem que acompanha a foto, publicada no Instagram. "Entre outras coisas, a covid-19 reduziu a minha capacidade pulmonar com uma pneumonia", acrescentou Mike, que, durante oito semanas esteve longe de família e amigos enquanto se tornava "mais forte a cada dia" e trabalhava "para aumentar a capacidade dos pulmões".

"Estava demasiado fraco, essa foi uma das partes mais frustrantes. Não conseguia segurar no meu telemóvel, era demasiado pesado. Não conseguia teclar, porque as minhas mãos tremiam muito", lembrou o enfermeiro de São Francisco, em declarações ao site norte-americano "BuzzFeed News". "Não achava que o coronavírus fosse tão sério até as coisas começarem a acontecer. Pensei que era jovem o suficiente para não me afetar e sei que muitas pessoas pensam isso."

O norte-americano, que foi pela primeira vez ao hospital a 16 de março, terá ficado infetado na sequência de uma ida a um festival em Miami Beach. Pelo menos 38 pessoas que estiveram na ffesta ficaram infetadas depois. Três homens morreram.