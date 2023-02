O que pode fazer para ajudar a Turquia e a Síria a partir de Portugal

Os sismos que abalaram as regiões sul da Turquia e noroeste da Síria, na segunda-feira, já provocaram mais de 11 mil e 700 mortos, a maioria em território turco, de acordo com dados oficiais. Face às brutais necessidades de ajuda humanitária no terreno, várias instituições fizeram apelos por donativos. Se está em Portugal e quer ajudar à distância, eis alguns órgãos que prestam apoios de várias ordens e através dos quais pode doar.

Embaixada da Turquia

A Embaixada da Turquia em Lisboa divulgou, na terça-feira, uma lista de bens essenciais necessários para enviar para o país, na sequência dos sismos. Entre os itens prioritários estão: roupa de inverno para adultos e crianças (casacos, impermeáveis, botas, camisolas, calças, luvas, cachecóis, chapéus, gorros, meias e roupa interior); fraldas; produtos de higiene; leite em pó; comida enlatada ou não perecível; materiais e equipamentos como tendas, colchonetes, camas, mantas, sacos-cama, garrafas térmicas e lanternas.

A ajuda, que será enviada para a Turquia através de companhia aérea Turkish Airlines, pode ser entregue até dia 15, próxima quarta-feira, nas instalações da embaixada (Avenida das Descobertas, 22 Restelo 1400-092 Lisboa). Quem quiser ajudar com bens a partir do Porto, poderá contactar Zeynep Koca, professora na Universidade do Porto, através do contacto (+351) 910597058. A embaixada disponibiliza ainda a linha de emergência (+351) 938618805.

AFAD, agência turca de desastres naturais

A Autoridade Turca de Gestão de Desastres (AFAD) é o órgão do governo turco responsável pela resposta a desastres naturais e emergências no país. Na sequência dos terramotos, criou uma campanha humanitária de ajuda, estando a receber doações monetárias através de várias contas bancárias, disponíveis na sua página online.

ACNUR, agência da ONU para refugiados

O Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) "está no terreno com artigos de emergência incluindo tendas, cobertores e artigos de higiene", informa a agência no seu site, onde disponibiliza um formulário para o envio de donativos. É possível escolher um valor e verificar o tipo de ajuda à qual o mesmo corresponde: 30 euros dão para alimentar uma criança durante um mês, 50 euros dão para comprar cobertores térmicos para duas famílias e 135 euros servem para arranjar um refúgio de emergência para uma família. Também é possível inserir outro valor que deseje doar ou fazê-lo por transferência bancária, para o IBAN PT50 0010 0000 59364360001 04 (BPI).

UNICEF, fundo para a infância

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), agência da ONU responsável por fornecer recursos humanitários e de desenvolvimento a crianças em todo o mundo, "está a avançar rapidamente para responder às necessidades de milhares de famílias e crianças" e apela ao envolvimento das populações para alargar os apoios. As equipas estão no terreno, tanto na Turquia como na Síria, a avaliar as necessidades e a entregar bens de primeira necessidade, com esforços centrados no apoio às buscas e salvamento, assim como em assegurar o acesso a água potável e saneamento, material médico, tendas e agasalhos, alimentos terapêuticos e nutritivos, proteção infantil (nomeadamente através da identificação de crianças desacompanhadas e reunificação com as famílias). Pode ajudar fazendo um donativo único ou mensal: com 55 euros pode entregar um kit de primeiros socorros com medicamentos essenciais e com 100 euros pode fornecer água potável a 240 crianças, exemplifica o órgão.

ONU

Além das duas agências acima mencionadas, a Organização das Nações Unidas (ONU) está a centralizar as doações para as vítimas do desastre natural no Fundo Humanitário Transfronteiriço da Síria, "uma das formas mais rápidas e eficientes de apoiar as comunidades já fortemente afetadas por uma crise prolongada, condições de inverno amargas e frias e severas restrições de acesso". Pode fazer os donativos (únicos, semanais ou mensais) aqui.

Save The Children

A Save The Children, organização não-governamental de defesa dos direitos das crianças no mundo, "lançou uma resposta humanitária para ajudar as pessoas nas regiões afetadas" pelos sismos. "As crianças precisam de apoio urgente para ter acesso a alimentos, abrigo, tratamento médico e agasalhos para protegê-las contra as intempéries", pode ler-se no site da instituição, onde pode também fazer uma doação única ou periódica.

Médicos Sem Fronteiras

A Médicos Sem Fronteiras (MSF), que já presta apoio à população no noroeste da Síria, mobilizou meios para "aumentar a resposta às enormes necessidades em crescendo na região", tendo já prestado apoio imediato a 23 instalações de saúde em Idlib e nas províncias de Alepo, através de profissionais de saúde, kits médicos de emergência e kits com provisões essenciais para as populações deslocadas.

"Para apoiar o trabalho da MSF, os doadores poderão usar o nosso website: https://donativos.msf.org.pt/campanha-2/, escolhendo se querem apoiar o nosso trabalho de forma global, ou contribuir especificamente para o Fundo de Emergências, podendo optar, também, por fazer um donativo pontual ou regular. Dependendo do tipo de donativo, existem várias formas de pagamento disponíveis", informou a organização médica humanitária ao JN.

Para doações, pode usar cartão de crédito, débito direto, MB Way, transferência bancária para a conta PT50 0010 0000 6074 3090 0010 2 (BPI) e cheque bancário à ordem de Médicos Sem Fronteiras Portugal. Também pode doar através das redes sociais da MSF. Trinta euros permitem comprar soro de reidratação e estojos de perfusão intravenosa para seis pacientes, detalha a ONG no seu site.

Capacetes Brancos

A ONG Capacetes Brancos (também conhecida pelo nome Defesa Civil Síria) é uma instituição de defesa civil que opera na Síria, e que atualmente está a colaborar nas operações de busca e salvamento nos escombros dos edifícios que colapsaram com os sismos. Pode fazer uma doação, única ou mensal, através do site da organização.

Crescente Vermelho/Cruz Vermelha

O Crescente Vermelho Turco, federado com a Cruz Vermelha Internacional, enviou uma equipa com centenas de voluntários e funcionários para a zona afetada, para fornecer comida, tendas, cobertores e camas, além de serviços de saúde. Pode enviar um donativo através da página https://www.kizilay.org.tr/Bagis. Em alternativa, por via da Cruz Vermelha Portuguesa, pode fazer uma transferência bancária para o IBAN PT50 0035 0027 00080920130 67 ou fazer envios por MB Way para o número 910120378.

Oxfam

A Oxfam, organização internacional que luta contra a pobreza, a desigualdade e a injustiça no mundo, está a aceitar doações para o fundo de emergência criado para ajudar as populações afetadas. Pode doar através do site da instituição.