O raspanete do Papa às crianças que usam o telemóvel à mesa

Hoje às 15:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O Papa Francisco chamou à atenção as crianças que usam o telemóvel enquanto comem com os pais e disse que deve restabelecer-se a comunicação nas famílias.

"A Sagrada Família (Jesus, José e Maria) rezava, trabalhava e comunicava entre si e eu pergunto-me: tu na tua família sabes comunicar ou és como essas crianças que, cada uma com o seu telemóvel, estão chateadas sentadas à mesa?", perguntou o Papa, este domingo, durante a tradicional oração na praça de São Pedro. "Nessa mesa há um silêncio como se estivessem na missa", atirou o pontífice, apelando à "comunicação no seio familiar".

Ao celebrar hoje o domingo da Sagrada Família, o Papa Francisco também lembrou as famílias obrigadas a emigrar, comparando-as com Jesus, Maria e José, forçados a escapar para o Egito.

O Papa expressou a "solidariedade com todas as famílias do mundo obrigadas ao exílio, solidariedade com todos aqueles que se veem obrigados a abandonar as suas terras, devido à repressão, à violência, à guerra".