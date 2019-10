O reformado que enfrentou radicais com bastão na mão em Barcelona

Hoje às 20:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Barcelona tornou-se um campo de batalha entre polícia e grupos radicais violentos na sexta-feira à noite, com barricadas, cargas, arremesso de pedras, destruição e fogo na rua e a utilização, pela primeira vez, do tanque de água dos Mossos d'Esquadra. Pelo menos 54 pessoas foram detidas e 182 ficaram feridas, entre as quais 18 agentes policiais, em toda a Catalunha.

No meio do caos e violência, surgiram imagens que se tornaram um verdadeiro símbolo dos confrontos: um homem idoso tornou-se protagonista e enfrentou, de bastão na mão, um grupo de radicais encapuzados.

As imagens mostram o reformado, com um objeto que mais parece um para-brisa, a confrontar e protestar contra os ativistas pró-independência radicais que estavam a fazer barricadas com contentores do lixo no meio da rua.

O homem tentou impedir que os jovens continuassem a fazer as barricadas. Os manifestantes levantaram os braços perante a postura do idoso e fugiram do local, quando a polícia iniciou nova carga sobre os radicais.