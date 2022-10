"O Sonho Chinês" nas asas de Xi Jinping

Almiro Ferreira Hoje às 09:12 Facebook

XX Congresso do Partido Comunista reelege o secretário-geral e entroniza o "Novo Timoneiro" como presidente perpétuo do Império do Meio.

Tudo fechado e isolado em volta do Grande Palácio do Povo e da Praça Tiananmen (Paz Celestial). E não é só por causa da política de covid-zero. É lá que vai decorrer, a partir deste domingo, o XX Congresso do Partido Comunista Chinês (PCC), para a reeleição do secretário-geral e para a entronização perpétua do mesmo Xi Jinping na liderança da China.

Aos 69 anos, Xi Jinping está na encruzilhada da História. E o regime faz a coreografia do momento, porque, muito mais do que decidir o que quer que seja, os 2296 delegados ao congresso do PCC validam a recondução do líder para um terceiro exercício de cinco anos. Uma mera formalidade, a que a supressão do limite constitucional de mandatos, aprovada em 2018, rasgou horizontes.