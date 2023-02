O susto de um grupo de portugueses na Turquia: "Apesar de tudo, tivemos muita sorte"

Seis alunos e duas professoras da Póvoa de Varzim foram apanhados no meio da tragédia humanitária na Turquia.

Sara saiu a correr, abraçou os pais e chorou de alegria. Chegou assustada, depois de dois dias sem trocar de roupa e sem uma refeição. João viu um prédio de 17 andares ruir como um castelo de cartas. Nos últimos dias, partilharam o hotel com centenas de desalojados, que perderam casa, família e amigos e, apesar do susto, sabem que, dada a dimensão da tragédia, tiveram "muita sorte". Os seis alunos e duas professoras da Escola Secundária Rocha Peixoto, na Póvoa de Varzim, chegaram esta quarta-feira de Adana, na Turquia.

"Foram dias muito assustadores. Estou há dois dias com a mesma roupa, sem tomar banho e a comer sopa com sabor a rojões e um pão", conta Sara Ribeiro, de 17 anos, aluna do 11.º de Receção Hoteleira. Está "feliz" pelo regresso.