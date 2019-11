O telefonema a pedir uma piza que era afinal um pedido de ajuda à polícia

JN Hoje às 16:01 Facebook

Uma mulher que viu a mãe ser vítima de violência doméstica, na cidade de Oregon, nos Estados Unidos, conseguiu ligar para o número de emergência (911) e pedir ajuda, fingindo que estava a encomendar uma piza e sem o agressor se aperceber.

A polícia de Oregon, no Estado de Ohio, louva a estratégia da vítima, que permitiu deter o suspeito de violência doméstica.

A mulher, cuja identidade não foi revelada, explicou a meios de comunicação locais que a mãe estava a ser agredida naquele momento em que decidiu fazer o telefonema para o 911 (semelhante ao 112, Número Único Europeu de Emergência).

Este é um raro caso comprovado de que a estratégia de subtilmente ligar para os serviços de emergência resultou, mas as autoridades lembram que os operadores que atendem as chamadas não têm formação específica para reconhecer uma encomenda de piza como um genuíno pedido de ajuda.

No caso de Oregon, quem atendeu a chamada, Tim Teneyck, contou a uma televisão local que, inicialmente, pensou que a mulher se tinha enganado no número de telefone. Quando ela insistiu que estava a falar com a pessoa certa, o operador percebeu o que se passava, porque já tinha visto casos semelhantes a serem partilhados nas redes sociais.

"Vemos isto no Facebook, mas não é algo para o qual estamos preparados", disse. "Outros operadores com quem falei não teriam percebido. Disseram-me que não teriam acreditado".

O telefonema

Tim Teneyck: Oregon 911

Mulher: Queria encomendar uma piza para [a morada]

Tim Teneyck: Ligou para o 911 para encomendar uma piza?

Mulher: Sim. Casa [número]

Tim Teneyck: Este não é o número para encomendar uma piza...

Mulher: Não, não, não. Não está a perceber.

Tim Teneyck: Estou a começar a perceber agora.

Durante a chamada, a mulher recorreu a respostas criativas perante as perguntas que Tim Teneyck lhe fez sobre o perigo que ela e a mãe corriam e que serviços de emergência precisavam.

Tim Teneyck: O homem ainda está ai?

Mulher: Sim, quero uma piza grande.

Tim Teneyck: Certo. E ajuda médica. Precisa de ajuda médica?

Mulher: Não. Com pepperoni.

De onde surgiu a "técnica" da encomenda de piza?

Não se sabe qual a origem da ideia mas um cenário idêntico foi utilizado numa campanha de uma associação de apoio a mulheres na Noruega, em 2010.

Quatro anos depois, um utilizador da plataforma Reddit que alegou ser um operador do serviço de emergências descreveu um caso de violência doméstica em que a vítima telefonou a encomendar uma piza. Contou que "a conversa começou um bocado parva mas afinal era bastante séria".

O "post" foi noticiado em por vários meios de comunicação social e, em 2015, chegou a ser motivo de um anúncio no Super Bowl (a final do campeonato de futebol americano, o maior acontecimento desportivo nos Estados Unidos) de sensibilização sobre a violência doméstica.

O caso tornou-se viral nas redes sociais, tendo surgido um "post" no Facebook com a referência falsa de que "os operadores têm formação" para reconhecer encomendas de piza como pedidos de ajuda, fazendo perguntas específicas. Mas Christopher Carver, diretor do certo de operações do Número Nacional de Emergência nos Estados Unidos, desmentiu e garantiu que a polícia não está treinada para ouvir nenhum código específico de palavras ou cenários que indiciem um pedido camuflado de ajuda.

"Ter a expectativa de que frases secretas vão funcionar com qualquer centro de atendimento do 911 é potencialmente perigoso", alertou, sugerindo às vítimas que utilizem o serviço de mensagens escritas (SMS).

No entanto, o serviço de SMS do 911 não está disponível em todo o território norte-americano, incluindo na cidade de Oregon.