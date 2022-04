O ultimato feito por Zelensky a Putin numa estação de metro em Kiev

Ao 59.º dia de conflito, as forças russas bombardearam Odessa, matando pelo menos cinco pessoas, entre elas um bebé de três meses. Em declarações aos jornalistas numa estação de metro em Kiev, o chefe de Estado ucraniano, Zelensky, assegurou não ter medo de Putin, deixando-lhe um ultimato. Se os militares ucranianos que controlam a Azovstal forem mortos, a Ucrânia abandona as negociações de paz.

- Depois de se reunir em Moscovo com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, vai visitar Kiev, a 28 de abril.

- O Governador da região de Lugansk, Serhiy Haidai, disse este sábado que os bombardeamentos russos se intensificaram. Segundo a Reuters, as tropas ucranianas estão a abandonar algumas posições, mas isso não significa uma retirada, apenas um reagrupamento para melhorar a resposta aos ataques.

- A agência federal de transportes aéreos russa prolongou por mais cinco dias o encerramento temporário de 11 aeroportos no centro e sul do país, em vigor desde 24 de fevereiro, quando a Rússia iniciou a invasão militar da Ucrânia.

- O número de ucranianos obrigados a abandonar o seu país devido à invasão pelas tropas russas já superou os 5,16 milhões, anunciou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).

- Um total de 412 corpos foram recolhidos e exumados na cidade ucraniana de Bucha, na região de Kiev, depois da retirada das tropas russas, disse este sábado o presidente da câmara local, Anatoly Fedoruk.

- Portugal será um dos presentes na reunião que juntará, na próxima terça-feira, os Estados Unidos e outros 20 países, na base militar norte-americana em Ramstein, na Alemanha, para discutir as necessidades de defesa da Ucrânia.

PUB

- A autarquia de Mariupol anunciou que, afinal, a retirada de civis prevista para as 12 horas deste sábado não aconteceu.

- Um prédio com vários andares ficou destruído num bombardeamento em Odessa. Fonte do gabinete do presidente ucraniano anunciou que pelo menos cinco pessoas morreram, entre elas um bebé de três meses. Há 18 feridos.

- Zelensky garantiu, este sábado, que abandonará as negociações com Moscovo se os seus militares entrincheirados no complexo metalúrgico de Azovstal, em Mariupol, forem mortos pelo exército russo. Veja os detalhes da conferência de imprensa dada pelo chefe de Estado ucraniano aqui.

- O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, vai visitar Kiev no domingo, anunciou Zelensky.