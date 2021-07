Ocean Viking socorre 88 migrantes no Mediterrâneo

JN/Agências Hoje às 16:17 Facebook

O "Ocean Viking", um navio de resgate da ONG europeia SOS Méditerranée, resgatou 88 migrantes no mar nos últimos dias, depois de ter socorrido 44 pessoas na última quinta-feira, disse a organização este domingo.

Com um total de três operações desde quinta-feira, com quatro barcos resgatados, o "Ocean Viking" ajudou 132 pessoas, entre elas nove mulheres e 40 menores, informou um porta-voz da SOS Méditerranée.

Os resgates, que ocorreram principalmente numa zona de busca e salvamento perto de Malta, na costa da Líbia, incluíram três barcos de madeira e um de fibra de vidro, que tinham sido infiltrados por água e combustível.

Entre os resgatados estão líbios, sudaneses do sul, egípcios, gambianos, tunisianos e sírios.

Em 1 de maio, o "Ocean Viking" desembarcou na Sicília, em Itália, 236 migrantes resgatados do Mediterrâneo. Depois, o navio passou várias semanas num dique seco em Nápoles para reparação.

Recentemente, a ONU solicitou que a Líbia e a União Europeia (UE) reformem as suas operações de busca e resgate no Mediterrâneo, alegando que as suas práticas atuais privam os migrantes dos seus direitos e dignidade, quando não os levam à morte.

Desde o início de 2021, 866 migrantes perderam a vida a tentar cruzar o Mediterrâneo para chegar à Europa, segundo dados da Organização Internacional para as Migrações (OIM).

A SOS Méditerranée afirma, por sua vez, ter ajudado mais de 30 mil pessoas desde fevereiro de 2016, primeiro com o navio "Aquarius" e depois com o "Ocean Viking".