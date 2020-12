Ode a Salvini com as páginas em branco é bestseller da Amazon

R.N.C. Hoje às 11:17 Facebook

Matteo Silvini, líder do partido de extrema direita Liga Norte, é uma figura pouco consensual fora e dentro de Itália. Um ensaio sobre o político conseguiu a proeza de ser um dos livros mais vendidos da Amazon nos últimos dias. Qual é o senão? A obra não tem nada escrito.

A imprensa italiana não se cansa de falar sobre o fenómeno. O livro "Por que Salvini merece confiança, respeito e admiração" alcançou o topo dos mais vendidos do site da Amazon em Itália e, apesar de prometer enumerar as virtudes do líder da extrema direita, o interior da obra não é nada mais, nada menos, do que páginas em branco. O livro escrito por Alex Green - que se apresenta como analista político, mas não passará de um pseudónimo - tem suscitado muitas reações, que, tal como Matteo Salvini, não são consensuais. Alguns leitores sentem-se enganados, outros aplaudem a ousadia do autor.

"Este livro está cheio de páginas em branco. Apesar de muitos anos de pesquisa, não conseguimos encontrar nada sobre o assunto [virtudes de Salvini], portanto sintam-se livres de usar este livro para as vossas notas", lê-se na descrição da obra, que é constituída por 110 páginas e custa 6,99 euros.

A clara crítica ao líder da Liga Norte, que já foi vice-primeiro-ministro de Itália, tem reunido maioritariamente críticas positivas, de acordo com o ranking da Amazon, cerca de 4,7 estrelas. Porém, alguns leitores sentem-se enganados e acusam a empresa de se aliar à esquerda. "Isto é uma vergonha e uma farsa. Dentro, há apenas páginas em branco e até nem há números nas páginas", aponta um leitor. Já outra pessoa vê obra de edição independente, publicada em fevereiro de 2019, com algum humor: "Uma leitura longa e difícil, mas valeu a pena".

O assunto tem estado na berlinda de muitas páginas de jornais italianos, como o "La Stampa", que questiona se o autor do livro não será uma "toupeira" do partido de Matteo Salvini. Seja ou não um crítico interno na Liga Norte, a obra parece ter chegado ao topo dos livros mais vendidos devido à época festiva do Natal. "Por que Salvini merece confiança, respeito e admiração" aparece no site da Amazon ao lado de outras recomendações sobre o político italiano. Mais propriamente, as biografias.