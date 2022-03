Odessa: O som pesado e duro do silêncio

Pedro Cruz, em Odessa Hoje às 07:39 Facebook

Odessa vive assustada e nervosa por causa dos ataques russos.

Oito da noite em Odessa, seis da tarde em Portugal continental. A cidade cede ao recolher obrigatório. As ruas estão desertas, nem um carro passa. Minutos antes da hora marcada, algumas pessoas aproveitam para passear os cães, antes de dez horas de obrigatoriedade de ficar em casa. De repente, instala-se um silêncio pesado, duro, um silêncio de medo. Parece que qualquer palavra dita em voz alta pode alertar o inimigo. E o silêncio acaba por ser demasiado ruidoso. A ausência total de ruído desperta ainda mais a audição. Qualquer som, no vazio, é amplificado. Como agora, agora mesmo. Voltam a tocar as sirenes e o silvar bruto e grosseiro do altifalante espalha-se através do ar como fogo na pradaria.

Se era para que o silêncio fosse bruscamente interrompido por um alerta, mais valia, então, o ruído do vazio. Odessa está cheia de medo. Um medo como ainda não tinha visto, nem em Kiev. O ataque de segunda-feira e as ameaças de ontem, despertaram os habitantes para algo que já previam que fosse acontecer, mas que não tinha ainda sucedido. Precisavam de ver para acreditar. Agora que viram prédios de habitação atacados, sem qualquer critério, estão ainda mais assustados, inquietos e nervosos.