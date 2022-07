Odessa outra vez debaixo de fogo

Almiro Ferreira Hoje às 20:35 Facebook

Kiev conta 65 soldados russos mortos. Zelensky demite amigo de infância que chefiava serviços de segurança. Histórias de espiões e de alta traição.

O exército russo voltou a bombardear Odessa e grande parte da região de Dnipropetrovsk durante a madrugada de ontem. Kiev acusou os danos em infraestruturas - três casas, dois edifícios públicos, incendiados, propriedades particulares, carros, uma escola e um centro cultural - e contou seis feridos. As Forças Armadas Ucranianas deram o troco e relatam que mataram 65 soldados russos e que destruíram um sistema de comunicação Redut-2US e 11 blindados.

Enquanto prosseguem os combates, designadamente no Donbass e no flanco leste da Ucrânia, o parlamento ucraniano aprovou as demissões do chefe dos serviços de segurança (SBU) e da procuradora-geral, propostas pelo próprio presidente Volodymyr Zelensky. "O parlamento votou para demitir Iryna Venediktova do cargo de procuradora-geral", escreveu o deputado David Arakhamia na rede social Telegram, enquanto outros parlamentares anunciaram a demissão do chefe da SBU, Ivan Bakanov, que até é amigo de infância de Zelensky, o que não impediu que o chefe de Estado o tenha acusado de não ter desenvolvido "esforços suficientes na luta contra espiões russos e colaboradores de Moscovo".