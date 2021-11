Oito camelos e um lama apanhados a "passear" pelas ruas de Madrid

Daniela Jogo Hoje às 17:59 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Nacional espanhola intercetou, na madrugada desta sexta-feira, oito camelos e um lama que andavam sozinhos nas ruas do bairro de Carabanchel, em Madrid. Os animais escaparam do Circo Quiros, instalado perto daquela zona.

"Vários camelos e um lama escaparam de um circo em Madrid esta noite", foi desta forma que a polícia espanhola partilhou com os internautas o momento em que se depararam com os animais no meio da estrada. "A polícia encontrou-os e tratou deles para que pudessem ser levados de volta sãos e salvos", revelaram ainda na publicação do Twitter.

Varios camellos y una llama se han escapado esta noche de un #circo en #Madrid.



Agentes de la UPR los han localizado y custodiado para que pudieran volver sanos y salvos.#WeLoveAnimals pic.twitter.com/4bX5T9cICf - Policía Nacional (@policia) November 5, 2021

"Graças a Deus, nada aconteceu", admitiu Mati Munoz, um dos responsáveis pelo circo, à France Presse. Munoz revelou ainda que o circo já tinha dado conta do desaparecimento dos camelos e do lama, após descobrir que a vedação elétrica ao redor do recinto dos animais tinha sido cortada. "Acreditamos que a fuga aconteceu por causa dos grupos de defesa dos direitos dos animais que cortaram a vedação", rematou Mati.

Os camelos (camelus bactrianus) são naturais dos desertos rochosos da Ásia Central e Oriental. Atualmente, a grande maioria deles são domesticados.