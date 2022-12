Oito homens detidos na Índia pela violação de jovem de 16 anos

JN/Agências Hoje às 13:59 Facebook

Twitter

Partilhar

A polícia da Índia anunciou, este domingo, a detenção de oito homens pela violação de uma adolescente de 16 anos, ao longo de mais de 12 horas num quarto em Palghar, no estado de Maharashtra.

As autoridades acreditam que um dos homens atraiu a adolescente até casa, na sexta-feira à noite, localizada no litoral, onde a violaram consecutivamente até à manhã seguinte.

"A denúncia apresentada no sábado afirma que a vítima declara que o ataque começou às 20 horas do dia 16 de dezembro e continuou até as 11 horas do dia seguinte", disse um porta-voz da polícia.

PUB

"O réu levou-a para um quarto vazio onde a estupraram em turnos. Depois levaram-na para a praia e voltaram a abusar dela", acrescentou a mesma fonte policial.

O estupro e outros crimes sexuais estão no centro das atenções da Índia há vários anos, especialmente desde a violação e assassínio de uma jovem estudante num autocarro de Nova Deli, em dezembro de 2012.

De acordo com um relatório governamental de 2019, mais de 30 mil violações são cometidas no país por ano, cerca de 88 por dia.

Esse mesmo relatório mostra que a impunidade nestas situações agrava o problema: apenas 30% dos estupros denunciados terminam em condenação, e o estigma sociocultural que pesa sobre as vítimas impede que a maioria dos casos seja denunciada.