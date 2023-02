Oito mortos em avalanches na Áustria

JN Hoje às 13:31 Facebook

Oito pessoas morreram em avalanches de neve, durante este fim de semana, na Áustria.

As autoridades austríacas confirmaram, este domingo, a morte de cinco pessoas em avalanches na zona ocidental do país, depois de terem sido reportadas três mortes no sábado, apesar dos apelos para cautela nas práticas de atividades em estâncias de ski.

As oito mortes ocorrem numa altura em que os resorts estão lotados, durante as férias escolares de fevereiro em Viena, com o nível de alerta de avalanche em quatro numa escala de cinco, na sequência de vários dias de intensa neve e vento.