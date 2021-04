Oito mortos em fogo numa fábrica de produtos eletrónicos na China

JN/Agências Hoje às 09:12 Facebook

Um incêndio numa fábrica de produtos eletrónicos em Xangai, a "capital" económica da China, fez oito mortos, incluindo dois bombeiros, informaram esta sexta-feira as autoridades da cidade.

O incêndio começou de madrugada na fábrica Shengrui Electronic Technology (Shanghai) Co., no distrito de Jinshan, segundo o comunicado do governo de Xangai.

As equipas de salvamento encontraram os corpos de seis funcionários e dois bombeiros que morreram no incêndio.

A causa do incêndio está a ser investigada, disse o governo da cidade.

Segundo o jornal oficial em língua inglesa China Daily, as autoridades afirmaram que não foram encontradas "anomalias" no ar e na água nas proximidades.

Segunda maior economia mundial, a seguir aos Estados Unidos da América, a China é o país que regista mais acidentes industriais fatais.

Em 2015, duas explosões num armazém no porto de Tianjin, no norte do país, por causa da armazenagem ilegal de químicos, provocaram 173 mortos.