Oito mortos em queda de avião de combate aos incêndios na Turquia

Um avião do Exército russo que estava no combate aos incêndios caiu, este sábado, no sul da Turquia, com oito pessoas a bordo, que não sobreviveram, avança a AFP.

"Fomos informados de que um avião-cisterna russo que tinha descolado (da cidade turca de) Adana para participar no combate aos incêndios em Kahramanmarash sofreu um acidente", declarou, em comunicado, o ministério da Defesa turco, acrescentando que um avião de vigilância aérea e um helicóptero foram enviados para o local.

Imagens transmitidas pelos canais de televisão turcos revelam imagens de uma enorme coluna de fumo, junto de uma zona montanhosa.

O avião, um Beriev-200, tinha sido alugado à Rússia pela Direção Geral de Florestas da Turquia, que o estava a usar no combate aos incêndios que atingiram o sul do país nas últimas semanas. De acordo com as agências russas, havia oito pessoas a bordo: cinco russas e três turcas.

Ainda não se sabe o que esteve na origem do acidente.