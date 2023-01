Oito mortos em tiroteio numa festa de aniversário na África do Sul

JN/Agências Hoje às 07:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Oito pessoas morreram e três ficaram feridas quando homens armados abriram fogo contra um grupo de pessoas numa festa de aniversário, no domingo, na África do Sul.

"O dono da casa estava a comemorar o aniversário quando dois desconhecidos, armados, entraram", na noite de domingo, numa habitação na cidade portuária de Gqeberha, no sul do país, anteriormente conhecida como Port Elizabeth, de acordo com um comunicado da polícia.

Os atacantes "dispararam aleatoriamente contra os convidados", disse a polícia, acrescentando que "oito pessoas morreram enquanto três ainda lutam pela vida no hospital".

PUB

As vítimas mortais incluem o aniversariante e uma pessoa que sucumbiu aos ferimentos, depois de ter sido transportada para o hospital, acrescentou a mesma fonte.

A porta-voz da polícia da província de Cabo Oriental, Priscilla Naidu, disse ter sido iniciada uma perseguição aos suspeitos, bem como uma investigação sobre as circunstâncias do ataque.

"Não foi efetuada nenhuma detenção até agora e as identidades dos mortos e feridos ainda não foram confirmadas", disse a porta-voz, citada pelo portal noticioso sul-africano IOL.

A África do Sul, um dos países com uma das mais elevadas taxas de homicídios do mundo, alimentada pelo consumo excessivo de álcool e pela violência de grupos criminosos organizados, regista regularmente tiroteios.