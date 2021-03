Oito pessoas feridas em esfaqueamento na Suécia

JN/Agências Hoje às 19:19, atualizado às 19:25 Facebook

Um homem esfaqueou e feriu oito pessoas, duas estão em estado grave, esta quarta-feira à tarde, na cidade de Vetlanda, na Suécia. A polícia suspeita de ataque terrorista.

A agência de notícias AFP avança que o homem com cerca de 20 anos de idade usou uma "arma afiada", enquanto os media locais relatam que usou uma faca para ferir oito pessoas.

Inicialmente, o incidente foi descrito como "tentativa de homicídio", mas a polícia mudou a designação para "suspeita de crime terrorista", sem adiantar mais detalhes.

"Estes acontecimentos são terríveis e os meus pensamentos estão com as vítimas e familiares. Neste momento, não sabemos exatamente o que aconteceu e qual foi o motivo", indicou em comunicado o ministro do Interior, Mikael Damberg.

Na Suécia, os serviços de inteligência consideram a ameaça terrorista como elevado, sendo que o país foi alvo de dois ataques terroristas nos últimos anos.

O último, em 2017, um requerente de asilo uzbeque que viu o pedido negado atropelou vários peões em Estocolmo num camião roubado, matando cinco pessoas e foi condenado a prisão perpétua, em 2018.

Em dezembro de 2010, um homem realizou um ataque suicida à bomba no centro de Estocolmo, mas ficou apenas com ferimentos ligeiros.