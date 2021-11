Oito pessoas morrem em concerto do rapper Travis Scott

JN/Agências Hoje às 08:47 Facebook

Pelo menos oito pessoas morreram e várias ficaram feridas numa onda de multidão, sexta-feira à noite, no Festival Astroworld, em Houston, no Texas, durante um concerto do rapper Travis Scott.

O chefe dos bombeiros de Houston, Samuel Pena, revelou que o incidente começou por volta das 21 horas, quando "a multidão começou a comprimir-se em direção à frente do palco", o que causou pânico e ferimentos em algumas pessoas, que "começaram a cair, a ficar inconscientes, tendo criado ainda mais pânico".

"Tivemos pelo menos oito mortes confirmadas esta noite e dezenas de feridos", disse Pena, acrescentando que a causa da morte só pode ser confirmada após a conclusão dos exames médicos. "Transportamos 17 doentes para o hospital, onze deles em paragem cardíaca". Cerca de 50 mil pessoas estavam na multidão no Festival Astroworld.

O rapper Travis Scott estava a atuar quando o incidente ocorreu, tendo interrompido a atuação em várias ocasiões quando viu fãs em perigo perto do palco, relatou o jornal local "Houston Chronicle".

"Ao longo de apenas alguns minutos, tivemos várias pessoas no terreno com paragens cardíacas", disse o chefe da polícia Larry J Satterwhite, acrescentando que se reuniram então com os organizadores do concerto e que o evento tinha terminado.

As filmagens do parque NRG que circularam nos meios de comunicação social mostraram dezenas de pessoas a forçar os portões, com a segurança incapaz de conter o fluxo. As imagens mostram várias pessoas a cair, a derrubar os detetores de metais em fuga, mas não é possível perceber se as vítimas estão ligadas a essa parte do incidente.

Astroworld é um festival de música criado por Scott e lançado em 2018. O rapper de 29 anos, que tem um filho com Kylie Jenner, estreou-se em 2013 e foi nomeado para seis Grammy. Outros concertos programados para o festival durante o fim-de-semana incluíam os rappers Chief Keef e 21 Savage, bem como o grupo australiano Tame Impala.

Durante a atuação de Scott, no final da sexta-feira, juntou-se a ele em palco o rapper Drake.