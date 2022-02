Olhos postos em Marrocos na parte final do resgate de Rayan

JN Hoje às 09:57 Facebook

Os socorristas marroquinos continuam, este sábado, a operação de resgate de Rayan, um rapaz de cinco anos que caiu num poço profundo, numa aldeia no norte de Marrocos, há quatro dias.

O menino, cuja situação atraiu o interesse nacional e internacional, caiu acidentalmente na passada terça-feira num poço seco, estreito e com 32 metros de profundidade, cavado perto da residência da família na vila de Ighrane, próximo da localidade de Bab Berred, na província de Chefchaouen. A mãe da criança contou à imprensa local que o filho sofreu a queda quando estava a brincar perto da casa.

Ao longo do dia de sexta-feira e madrugada de sábado, as equipas de salvamento realizaram os últimos trabalhos de perfuração vertical para chegarem ao fundo do poço. Esta fase final do resgate foi delicada, e lenta, uma vez que havia o risco de deslizamentos de terra por causa da natureza do solo, com algumas camadas arenosas e outras rochosas.

Este acidente ecoa uma tragédia que ocorreu no início de 2019 em Espanha, na Andaluzia, quando uma criança de dois anos morreu depois de cair num poço abandonado com mais de 100 metros de profundidade.