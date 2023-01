Oligarca russo alvo de sanções é procurado em Itália

JN/Agências Hoje às 22:51 Facebook

Twitter

Partilhar

As autoridades italianas estão a investigar o paradeiro de um oligarca russo e do seu iate, sobre o qual pendia uma ordem de apreensão, na sequência das sanções aplicadas devido à guerra na Ucrânia.

De acordo com a agência Ansa, Dmitry Arkadievich Mazepin, magnata dos fertilizantes, está a ser procurado na cidade toscana de Forte dei Marmi.

As autoridades procuram também localizar o seu iate que não se encontra nem no porto de Savona, onde deveria permanecer ancorado, nem no da Sardenha, onde está registado.

PUB

Dmitry Arkadievich Mazepin tem uma fortuna estimada em mais de 737 milhões de euros, sendo o iate apenas uma pequena amostra do seu império de negócios.

As autoridades italianas acreditam que o iate possa ter sido enviado para a Tunísia e que Mazepin tenha regressado à Rússia.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou até agora a fuga de mais de 14 milhões de pessoas - 6,5 milhões de deslocados internos e quase oito milhões para países europeus -, de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).