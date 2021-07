Olivia Rodrigo visita Casa Branca para incentivar a vacinação de covid-19 entre os jovens

Patrícia Martins Hoje às 11:51 Facebook

Olivia Rodrigo, artista pop norte-americana de 18 anos, visitou a Casa Branca para encontrar-se com o presidente dos EUA, Joe Biden, e com o responsável da Unidade de Crise do Covid-19, Anthony Fauci, para apelar à vacinação contra a covid-19 entre os jovens.

O número de jovens norte-americanos que já recebeu a vacina contra a covid-19 é ainda significativamente inferior à restante população do país e, por isso, Olivia Rodrigo apareceu na Casa Branca para "gravar um conjunto de vídeos sobre a importância dos jovens serem vacinados e até responder a perguntas importantes que os jovens têm sobre como serem vacinados", referiu um funcionário da Casa Branca à estação norte-americana CNN.

Os vídeos serão publicados nas redes sociais da artista norte-americana, que tem mais de 28 milhões de seguidores, e nas contas da Casa Branca.

Olivia Rodrigo is at the White House today to meet with President Biden and Dr. Fauci and discuss the importance of young Americans getting vaccinated. pic.twitter.com/s95KtOkrsF - The White House (@WhiteHouse) July 14, 2021

Numa conferência de imprensa na Casa Branca, a jovem artista referiu que "está muito honrada e grata por estar a ajudar a espalhar a mensagem sobre a importância da vacinação juvenil".

A atriz e cantora norte-americana revelou ainda que "é importante ter conversas com amigos e familiares, para incentivar todas as comunidades a serem vacinadas e ir realmente a um local de vacinação, pois é algo que as pessoas podem fazer muito facilmente, considerando a quantidade de locais que o país tem".

A visita da jovem artista ocorreu num momento em que o governo intensifica os esforços para vacinar os jovens contra a covid-19. Segundo dados do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC), apenas 24,9% dos jovens entre os 12 a 15 anos estão totalmente vacinados.

Os dados revelam ainda que a vacinação com as duas doses entre os jovens com 16 e 17 anos representa apenas 37,1% e 50,5% dos jovens norte-americanos com idades entre os 18 e 24 anos já receberam a totalidade das vacinas.

Estes dados do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças revelam que todos estes grupos que envolvem as faixas etárias dos mais jovens estão significativamente abaixo da média nacional de 48,1% das pessoas que estão totalmente vacinadas.