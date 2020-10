OMS e Wikipedia anunciam parceria para combater desinformação sobre a covid-19

JN/Agências Hoje às 20:23 Facebook

A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou esta quinta-feira uma colaboração com a Wikipedia, uma enciclopédia online de livre acesso e participação comunitária, para difusão de informação fidedigna e atualizada sobre a covid-19, contra uma "pandemia de desinformação".

A colaboração vai permitir disponibilizar "informação confiável sobre saúde pública" num momento em que vários países enfrentam novos e mais graves surtos de covid-19, refere a OMS num comunicado hoje divulgado, no qual acrescenta que a estabilidade social "depende de forma crescente da compreensão partilhada dos factos".

"Através da colaboração, as pessoas em todo o mundo vão poder aceder e partilhar infografias, vídeos, e outros conteúdos sobre saúde pública da OMS na Wikimedia Commons, uma biblioteca digital de imagens e conteúdos multimedia de livre acesso. Com estes recursos de livre acesso, os mais de 250 mil editores voluntários da Wikipedia podem trabalhar a partir dessa informação e expandir a página dedicada à covid-19, que atualmente disponibiliza mais de 5200 artigos em 175 línguas relacionados com o novo coronavírus" adianta o comunicado.

O documento refere também que os conteúdos da OMS vão também ser traduzidos para línguas nacionais e regionais com o contributo da rede global de voluntários da Wikipedia.

Segundo o comunicado, o objetivo é combater uma pandemia de desinformação, evitando o excesso de informação e a rápida disseminação de informação falsa e fabricada, garantindo que a informação sobre a pandemia assenta em informação de fontes confiáveis.