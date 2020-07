OMS preocupada com aceleração da epidemia em África

JN/Agências Hoje às 19:05 Facebook

Twitter

Partilhar

A Organização Mundial de Saúde (OMS) mostrou-se esta segunda-feira preocupada com a aceleração da epidemia de ​​​​​​​covid-19 no continente africano, que até agora tinha estado relativamente incólume.

"Estou muito preocupado com o facto de começarmos a assistir a uma aceleração da doença em África, e todos devemos levar isto muito a sério e mostrar solidariedade" com os países afetados, disse Michael Ryan, diretor de Emergências de Saúde da OMS, em conferência de imprensa em Genebra.

África é o segundo continente menos afetado pela covid-19, com mais de 15.160 mortos, à frente da Oceânia, de acordo com dados recolhidos hoje pela AFP junto de fontes oficiais.

Mas a África do Sul, o país mais afetado pela pandemia no continente, ultrapassou no domingo a marca das 5000 mortes.

"A África do Sul corre o risco de ser um precursor do que irá acontecer no resto de África", advertiu Michael Ryan, salientando que o país tinha registado "os seus primeiros casos muito cedo".

O responsável salientou que a doença se tinha propagado primeiro nas regiões mais ricas da África do Sul e que agora a propagação se generalizou, afetando "as zonas mais pobres, nas cidades e nas zonas rurais".

Se a epidemia está a acelerar na África do Sul, com uma progressão de 30% na última semana, ela não o faz mais rápido do que em muitos outros países do continente, advertiu.

E acrescentou que houve um aumento da progressão da pandemia de 31% no Quénia, de 26% na Etiópia, de 50% em Madagáscar, de 57% na Zâmbia, de 69% na Namíbia e de 66% no Botswana.

Embora o número total de casos nestes países continue baixo por agora, "penso que começamos a ver uma aceleração contínua da transmissão em alguns países da África subsaariana, assinalou.

"Numa altura em que a África do Sul atravessa um surto muito, muito grave, penso que isso é um sinal do que o continente poderá estar confrontado se não forem tomadas medidas urgentes", advertiu Michael Ryan.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 606 mil mortos e infetou mais de 14,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

Desde o início da pandemia Portugal registou até hoje 48.771 casos de infeção confirmados e 1.691 mortes, segundo a mais recente informação da Direção-Geral da Saúde.

Alarme com impacto da pandemia nos povos indígenas das Américas

A OMS considerou também alarmante o impacto da pandemia de covid-19 nos povos indígenas e nativos das Américas, onde 70.000 membros destas comunidades foram contaminados e 2.000 morreram.

Os nativos que vivem na região amazónica do Peru são um grupo particularmente vulnerável, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, numa conferência de imprensa a partir da sede da organização, em Genebra, salientando o caso do povo nahua, do Peru, com seis mortes por covid-19 nos últimos dias.

"Apesar de a covid-19 ser um risco para os povos indígenas de todo o mundo, a OMS está consternada com o impacto que o vírus tem nos povos do continente americano, que continua a ser o atual epicentro da pandemia", disse Tedros Ghebreyesus.

Na conferência de imprensa a responsável pelo Departamento de Doenças Emergentes da OMS, María Van Kerkhove, disse que no contexto das comunidades nativas e da luta contra a covid-19 é essencial ter "o total empenho dos seus líderes", bem como tornar a informação acessível a eles.

"Há que ter em conta questões como a língua e a cultura, que a vigilância sanitária e o acompanhamento dos casos se façam de forma adequada", explicou.

No caso em que o estilo de vida isolado de algumas destas populações não permita testes de diagnóstico rápidos, qualquer pessoa que tenha tido contacto com uma pessoa doente deve ser considerada um caso provável e deve ser apoiada para que respeite a quarentena, acrescentou Von Kerkhove.

Sobre a situação geral na América Latina, o diretor de Emergências Sanitárias da OMS, Michael Ryan, recordou que os casos continuam a multiplicar-se em vários países e mencionou a Bolívia e a Colômbia, onde a propagação do vírus aumentou nas últimas duas semanas.

A OMS considera que um elemento essencial na luta contra o coronavírus é o rastreio de todas as pessoas que tiveram contacto recente com um caso confirmado, mas o perito reconheceu que isso é muito difícil em países que têm milhares de novas infeções por dia.

"Nessas circunstâncias, as medidas que funcionam são as que são aplicadas a nível comunitário, como o distanciamento social e em alguns locais confinamentos localizados", explicou.

Michael Ryan encorajou os governos a continuar a investir no rastreio dos casos, especialmente no continente americano, onde é preciso reforçar essa capacidade.