OMS recomenda vacina contra a malária em "decisão histórica"

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou, esta quarta-feira, o uso generalizado da primeira vacina para prevenir a malária, em crianças a viver na África Subsaariana e noutras regiões com transmissão moderada e alta, desta que é uma das doenças infecciosas mortais mais antigas.

"Este é um momento histórico. A tão esperada vacina contra a malária para crianças é um avanço para a ciência, para a saúde infantil e para o controlo da malária", afirmou Tedros Adhanom Ghebreyesus​​​​​​, diretor-Geral da OMS.

"Usar esta vacina, além das ferramentas existentes para prevenir a malária, pode salvar dezenas de milhares de jovens todos os anos."

De acordo com a OMS, malária continua a ser a principal causa de doença infantil e morte na África Subsaariana. Anualmente, morrem de malária mais de 260 mil crianças africanas com menos de cinco anos.

A vacina agora recomendada pela OMS atua contra o parasita "Plasmodium falciparum", transmitido através da picada do mosquito "Anopheles", o mais mortífero do mundo e com mais prevalência na África subsaariana.

De acordo com o jornal espanhol "El País", a comunidade científica está há mais de cem anos à procura de uma vacina contra a malária.