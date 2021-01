Oncologista perdoa dívidas a pacientes como prenda de Natal

Bernarda Santos Hoje às 16:24 Facebook

Um oncologista norte-americano perdoou a dívida de 200 pacientes que enfrentaram o cancro, no valor de 530 mil euros. O centro clínico, no Arkansas, nos EUA fechou as portas o ano passado, ao fim de 30 anos.

O médico oncologista Omar Atiq encerrou o centro clínico de tratamentos contra o cancro, no Arkansas, o ano passado, mas as dívidas dos pacientes estavam a cargo de uma empresa de cobranças. No total, 200 pacientes deviam o montante de 530 mil euros.

A pandemia de covid-19 trouxe várias dificuldades económicas a muitas famílias e por isso Atiq decidiu oferecer uma prenda de Natal aos pacientes. Escreveu dezenas de cartas que informavam que as dívidas estavam perdoadas, avança a BBC.

"A Clínica Oncológica do Arkansas orgulha-se de o servir como paciente. Embora vários seguros de saúde paguem a maior parte das contas da maioria dos pacientes, mesmo as franquias e copagamentos podem ser onerosos. Infelizmente, é assim que o nosso sistema de cuidados de saúde funciona atualmente. A clínica decidiu renunciar a todos os valores devidos pelos seus pacientes. Boas Festas", escreveu.

Omar, nascido no Paquistão, fundou a clínica em 1991 de forma a ajudar os doentes na luta contra o cancro, através da quimioterapia e da radioterapia. É agora professor de Ciências Médicas na Universidade de Arkansas.

"Pensamos que não havia melhor altura para o fazer do que durante uma pandemia que dizimou casas, vidas de pessoas, empresas e todo o tipo de coisas", realça.

A presidente da empresa de cobranças, Bea Cheesman, descreveu o oncologista como "uma pessoa muito atenciosa" e salienta que o gesto foi de louvar.

"Se conhecessem o doutor Atiq entenderiam melhor. É um dos médicos mais inteligentes e mais solidários que já conheci", diz David Wroten, vice-presidente executivo da Sociedade Médica do Arkansas.