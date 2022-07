Onda de calor: como proteger os seus animais das temperaturas extremas

JN Hoje às 15:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Com o calor que se faz sentir em várias partes do mundo, não só são os humanos que tentam manter-se frescos. Também é importante que os animais consigam escapar do calor excessivo.

De acordo com a Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), uma associação britânica que promove o bem-estar animal, os animais de estimação precisam de acesso constante a água fresca. A RSPCA sugere colocar cubos de gelo na tigela do seu animal ou dar-lhe toalhas húmidas para se deitar.

Animais de estimação devem evitar temperaturas muito elevadas e nunca devem ser deixados dentro de carros, estufas ou caravanas quando estiver quente, mesmo que seja apenas durante um curto período de tempo.

Se estiverem no exterior, os animais podem sofrer de insolação, que pode ser fatal, por isso precisam de ter acesso a sombra e de usar protetor solar para animais nas partes expostas da pele, especialmente nas pontas das orelhas e do nariz.

Nas cidades, onde os pavimentos quentes podem queimar e causar bolhas nas patas dos animais, deve evitar-se o pico de calor no meio do dia.

Quem não tiver um animal de estimação também pode ajudar a proteger a vida selvagem da onda de calor, deixando água para estes animais e garantindo que não ficam presos dentro de edifícios quentes.

PUB

Os animais em maior risco

Animais muito velhos, muito jovens ou com problemas de saúde subjacentes correm maior risco de insolação e exaustão quando as temperaturas sobem, segundo Sarah Hoggan, diretora médica da VCA California Veterinary Specialists - Murrieta. Raças de cães e gatos com pêlo mais grosso, como huskies, golden retrievers e gatos siberianos, também estão em risco.

Já segundo Lori Teller, presidente da American Veterinary Medical Association, animais com focinhos mais curtos e "esmagados" - como pugs, buldogues ingleses e franceses, Boston terriers e gatos persas e dos Himalaias - são extremamente suscetíveis ao calor.

Como reconhecer sinais de insolação?

Mais de 50% dos cães levados a veterinários com insolação severa morrem e, apesar de haver certos animais em maior risco do que outros, todos podem ser afetados. Se o seu animal de estimação desenvolver sinais de insolação, o tratamento precoce é fundamental.

Inicialmente, os animais com insolação vão ofegar e respirar mais rapidamente. Também podem ficar cansados, cambalear quando andam ou não ter sequer energia para se moverem. Se não for tratada, a insolação pode evoluir para diarreia, vómitos, colapso e perda de consciência. Neste ponto, o risco de morte aumenta significativamente.

Se o seu animal apresentar sinais de insolação, o arrefecimento rápido é a melhor forma de diminuir a temperatura corporal. Para isso, afaste-os da fonte de calor, coloque-os numa sombra e numa superfície fria. Em emergência, arrefeça-os com água. Depois, procure aconselhamento veterinário, pois atrasos no tratamento podem ser fatais.