ONG divulga vídeo de maus tratos a animais em aviário italiano

Um aviário, em Itália, associado a uma das maiores produtoras avícolas da Europa, está a ser alvo de críticas depois de ter sido divulgado um vídeo onde os animais vivem em condições miseráveis e são mal tratados pelos funcionários.

No vídeo divulgado pela organização não-governamental espanhola Equalia pode ver-se os frangos amontoados, a conviverem com cadáveres de animais em decomposição, alguns doentes e outros até deformados. Há também imagens das aves a serem calcadas pelos funcionários. É o cenário perfeito para uma crise sanitária, onde a vida dos animais está a ser posta em causa.

Segundo a Equalia, estes animais sofrem modificações genéticas para alcançarem os 2,6 kg em apenas 41 dias.

O espaço localizado em Verona, Itália, está associado a uma das maiores produtoras avícolas da Europa, acolhe aproximadamente 135 mil aves. A Agricola Italiana Alimentare excluiu o espaço da sua rede de produção, após a divulgação do vídeo.

A investigação remonta a 2021 e as imagens podem chocar os leitores mais sensíveis.

A ONG acusa também a empresa de não seguir as medidas do "European Chicken Commitment", acordo assinado em 2020 entre as maiores organizações de proteção dos direitos dos animais. O acordo estabeleceu medidas como a extinção de espaços de produção rápida e limitação de animais por metro quadrado.