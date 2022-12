ONU alerta para 48 milhões com fome na África Ocidental

JN/Agências Hoje às 14:25 Facebook

Twitter

Partilhar

A Organização das Nações Unidas alertou esta sexta-feira que o número de pessoas que passam fome na África Ocidental pode chegar a 48 milhões no próximo ano, incluindo nove milhões de crianças, se não forem tomadas medidas urgentes.

De acordo com o último relatório sobre a segurança alimentar, mais de 35 milhões de pessoas, incluindo 6,7 milhões de crianças, não conseguem satisfazer as suas necessidades básicas de alimentação e nutrição, o que representa 80% das pessoas na região.

A ONU salienta que a situação é especialmente grave nas zonas afetadas por conflitos, como a bacia do lago Chade e o Burkina Faso, Mali e Níger, onde 25 mil pessoas vão passar por uma "fome catastrófica" durante a próxima temporada de escassez, entre junho e agosto do próximo ano, quando se esgotarem as reservas de alimentos das colheitas anteriores.

PUB

Citada pela agência de notícias Europa Press, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e o Programa Alimentar Mundial (PAM) pediram aos governos de toda a região para aumentarem o apoio e os investimentos nos programas de segurança alimentar para reforçar a resiliência das comunidades.

"A perspetiva para a segurança alimentar e nutricional em 2023 é extremamente preocupante e esta devia ser a última chamada de atenção para os governos da região e para os seus aliados", disse o diretor regional do PAM para a África Ocidental, Chris Nikoi.

"Fortalecer a resiliência das comunidades deve significar um enfoque individual e coletivo, para todos nós, se queremos resolver esta situação, antes que seja demasiado tarde", concluiu.