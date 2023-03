ONU alerta que só tem 10% do dinheiro necessário para vítimas do sismo na Turquia

JN/Agências Hoje às 17:20 Facebook

A ONU alertou esta segunda-feira que só está garantido 10% dos 1,4 mil milhões de dólares que pediu para acudir às "necessidades humanitárias extensivas" das vítimas do sismo na Turquia e na Síria.

Um mês após o terramoto, centenas de milhares de pessoas ainda precisam de abrigo e saneamento, afirmou o coordenador residente das Nações Unidas na Turquia, Alvaro Rodriguez, em declarações à agência Associated Press.

"Dado o número de pessoas que têm sido realojadas, dado o número de pessoas que foram feridas e dado o nível de devastação, temos agora necessidades humanitárias extensivas", afirmou Alvaro Rodriguez.

No mês passado, as Nações Unidas pediram 397,6 milhões de dólares para ajudar as vítimas do sismo na Síria e mil milhões para as vítimas na Turquia, para cobrir necessidades de alimentação, proteção, água e abrigo durante três meses.

"A realidade é que se não formos além dos 10% que já temos, a ONU e os seus parceiros não serão capazes de responder às necessidades humanitárias", enfatizou o coordenador.

"Temos algumas províncias onde até 25% da população -- estamos a falar de, por vezes, meio milhão de pessoas -- foi realojada. Por isso, o desafio que temos agora é como é que vamos dar alimento, abrigo e água a estas comunidades?", questionou.

Alvaro Rodriguez afirmou que ainda são necessárias tendas, apesar de não serem "a solução ótima" para abrigar as vítimas. Reportou também casos de surtos de sarna, devido às más condições sanitárias.

Um sismo de magnitude 7,8 na escala de Richter atingiu o sudeste da Turquia e o norte da Síria no dia 6 de fevereiro, seguindo-se várias réplicas.

Mais de 50 mil pessoas morreram na sequência da tragédia.

Segundo estimativas do Banco Mundial, o sismo causou já cerca de 34,2 mil milhões de dólares em prejuízos, o equivalente a 04% do Produto Interno Bruto da Turquia em 2021.