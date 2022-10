ONU felicita Lula da Silva e pede que reclamações passem por vias legais

JN/Agências Hoje às 20:40 Facebook

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, felicitou esta segunda-feira, por telefone, o presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, com a organização a confiar que qualquer disputa eleitoral que possa existir será resolvida pelos canais legais.

A informação foi transmitida por Stéphane Dujarric, porta-voz do líder da ONU, ao ser questionado sobre a possibilidade de os resultados eleitorais do Brasil não serem reconhecidos pelo atual Presidente, Jair Bolsonaro, que se mantém em silêncio até ao momento.

"A minha resposta é a mesma que damos para qualquer país que tenha eleições: confiamos e queremos que qualquer pessoa que tenha reclamações com os resultados eleitorais recorra aos processos constitucionais e legais estabelecidos", disse Dujarric.

"O secretário-geral conversou com o Presidente eleito Lula [da Silva] há algumas horas. Eles se conhecem há algum tempo, como você deve saber. Ele felicitou-o", informou ainda Dujarric no seu 'briefing' diário à imprensa.

Com 100% das urnas apuradas, Luiz Inácio Lula da Silva venceu as eleições presidenciais no domingo por uma curta margem, obtendo 50,9% dos votos contra os 49,1% alcançados pelo atual chefe de Estado, Jair Bolsonaro, que aspirava a um novo mandato de quatro anos.

Lula da Silva assumirá novamente a Presidência do Brasil em 01 de janeiro de 2023 para um terceiro mandato, depois de ter governado o país entre 2003 e 2010.

Jair Bolsonaro, líder da extrema-direita brasileira, ainda não se pronunciou sobre o assunto, gerando incerteza sobre se aceitará ou não os resultados eleitorais.