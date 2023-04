ONU interrompe quase todos os programas humanitários devido aos combates no Sudão

JN/Agências Hoje às 18:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Um total de quatro mil funcionários de dez agências da ONU tiveram que interromper a maior parte dos programas no Sudão devido aos combates iniciados em 15 de abril entre o exército sudanês e as Forças de Apoio Rápido.

Os serviços de informação das Nações Unidas em Genebra também confirmaram que os seus funcionários - 800 dos quais são internacionais - não podem entrar ou sair do país devido ao conflito.

Além disso, a organização relatou que o fogo cruzado danificou um avião do Serviço Aéreo Humanitário da ONU que estava estacionado no aeroporto de Cartum, epicentro dos combates entre as forças armadas e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês).

PUB

"Isto pode afetar seriamente a nossa capacidade de aceder às áreas mais remotas do Sudão onde as necessidades são maiores", confirmaram em Genebra os porta-vozes da ONU, que consideraram "crucial" poder retomar o seu trabalho no país o mais rapidamente possível para ajudar as pessoas que mais precisam dele nestes momentos.

Segundo a ONU, um terço dos sudaneses - cerca de 16 milhões de pessoas - necessitavam de assistência humanitária no início deste ano, dos quais quase 3,7 milhões estavam deslocados internamente.

Até à data, a ONU e mais de 80 organizações não-governamentais têm estado presentes no país do norte de África como parte de mais de 250 programas para vários fins humanitários.

O alto-comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, apelou hoje à cessação das hostilidades no país e instou os beligerantes a sentarem-se à mesa de negociações.

Os confrontos começaram no sábado entre as forças armadas, comandadas pelo líder de facto do país desde o golpe de Estado de outubro de 2021, o general Abdel Fattah al-Burhan, e as RSF, chefiadas pelo general Mohamed Hamdane Daglo, conhecido como "Hemedti", que orquestraram em conjunto o golpe de 2021, mas que se tornaram entretanto inimigos.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), pelo menos 270 pessoas morreram e cerca de duas mil ficaram feridas desde o início da violência.

Apesar dos apelos feitos na reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 no Japão, da ONU e dos EUA "para pôr fim imediato à violência", os combates continuavam na capital sudanesa.

Segundo meios de comunicação árabes, as duas partes acordaram um cessar-fogo de 24 horas, a começar ao final da tarde de hoje.

A violência levou milhares de pessoas a permanecerem nas suas casas ou em abrigos, com os mantimentos a esgotarem-se e vários hospitais a encerrarem os serviços.