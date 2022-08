Onze pessoas feridas ao fugir de comboio rodeado pelo fogo em Espanha

JN Hoje às 12:10 Facebook

Pelo menos onze pessoas ficaram feridas, esta terça-feira, ao fugir de um comboio ameaçado pelas chamas num incêndio em Bejís, no sul de Castellón, em Espanha. Três sofreram ferimentos graves.

O comboio, onde seguiam 48 passageiros a bordo, realizava a viagem entre Masadas Blancas e Barracas quando, devido à proximidade das chamas, o maquinista parou o veiculo, para o fazer inverter a marcha.

No período em que o comboio esteve parado para voltar atrás, alguns viajantes, apesar dos avisos do maquinista para permanecerem dentro do comboio, partiram vários vidros e saltaram dos vagões com medo de serem atingidos pelo fogo enquanto imobilizados, segundo fontes da Renfe, citadas pelo jornal espanhol "El País".

Fora do comboio, os passageiros foram surpreendidos pelas chamas e sofreram queimaduras. Regressaram depois ao veículo, que conseguiu iniciar a viagem de regresso para Caudiel.

Um dos feridos graves foi transferido de helicóptero para o hospital La Fe, em Valência.

"O importante agora são as pessoas e prestar atenção às autoridades", disse o presidente da Comunidade Valenciana, Ximo Puig.

A região vive uma situação "extremamente complicada", com níveis de alerta para incêndios florestais extremos.