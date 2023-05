Operação Esfera Dourada blinda coroação de Carlos III

Polícia Metropolitana de Londres será auxiliada por atiradores profissionais e, pela primeira vez, fará uso de reconhecimento facial para prevenir eventuais casos de terrorismo.

Além de toda a pompa e circunstância em que a cidade de Londres está envolta devido à coroação do rei Carlos III, o evento - que já não ocorre desde 1953, quando Isabel II assumiu o trono britânico - ficará na História do Reino Unido por implicar uma das maiores operações de segurança de sempre, denominada "Esfera Dourada". Menos de 24 horas antes da celebração, intensificaram-se os preparativos para o grande dia, cujo incessante ruído dos helicópteros, as enormes estruturas de segurança e os milhares de polícias que se espalham pelas principais artérias da capital não permitem menosprezar o momento. Para hoje, o cordão de proteção adensa-se. De cães a atiradores profissionais, está tudo planeado ao milímetro para que nenhum plano saia frustrado.

Ainda que nos últimos dias tenha sido praticamente impossível andar por Londres sem cruzar com agentes da polícia, hoje - dia em que Carlos e Camila vão ser coroados perante mais de 2200 convidados, entre os quais o presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa -, os níveis de segurança explodem. Mais de 29 mil agentes nas ruas para garantir que nenhum incidente atrapalha a ocasião pela qual o herdeiro de Isabel II esperou mais de 70 anos.