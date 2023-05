Operação israelita na Cisjordânia mata três palestinianos

William Rocha Hoje às 19:22 Facebook

O Exército de Israel matou a tiro três palestinianos acusados de matar uma família de origem britânica e israelita a 7 de abril, numa operação realizada esta quinta-feira na Cisjordânia ocupada.

Segundo o serviço de segurança israelita "Shin Bet", citado pelo jornal britânico "The Guardian", durante a operação das forças israelitas, em Nablus, dois suspeitos do assassinato à família anglo-israelita, integrantes do grupo islâmico Hamas, e um terceiro indivíduo que os ajudou foram mortos.

De acordo com um correspondente da AFP em Nablus, os tiros foram ouvidos por volta das 7 horas da manhã (5 horas em Portugal continental), enquanto dezenas de veículos das forças israelitas avançavam de várias direções.

O Ministério da Saúde palestiniano informou que três pessoas morreram esta manhã em confrontos em Nablus, na Cisjordânia. No entanto, a mesma fonte afirmou que, devido às vítimas terem "as feições completamente distorcidas por causa da intensidade do tiroteio", não foi possível identificá-las.

Esta operação de Israel acontece dias depois de um palestiniano ter morrido na prisão, sob custódia israelita, após uma greve de fome. A morte do preso palestiniano desencadeou um grande ataque de rockets dos militantes muçulmanos a partir da Faixa de Gaza e, consequentemente, ataques aéreos israelitas ao enclave palestiniano.