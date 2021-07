Operação turca na fronteira com o Irão interceta 1450 migrantes

JN/Agências Hoje às 22:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Forças de segurança efetuaram, esta segunda-feira, uma operação no leste da Turquia contra traficantes que conduzem migrantes através da fronteira com o Irão.

Mais de 1450 migrantes foram detetados desde 10 de julho em edifícios abandonados perto do Monte Erek, arredores da cidade de Van (leste), especificou o gabinete do governador da província de Van.

Foi anunciada a detenção de 11 "organizadores", seis deles enviados para a prisão por ordem de um tribunal. O comunicado acrescenta que 11 alojamentos "tipo barracas" que albergavam migrantes foram demolidos.

A operação surge num momento em que aumentam as preocupações das autoridades locais sobre um novo fluxo de migrantes provenientes do Afeganistão na sequência da retirada militar norte-americana e dos intensos combates entre os talibãs e as forças governamentais afegãs.

Numa referência às operações da polícia e de guardas fronteiriços, apoiados por drones [aparelhos aéreos não tripulados], o gabinete do governador referiu que desde o início do ano em curso foram intercetados 27.230 migrantes que tentavam atravessar a fronteira iraniana em direção à Turquia.

A fronteira da Turquia com o Irão constitui uma ativa rota de tráfico de migrantes, na maioria afegãos, iranianos e paquistaneses, que procuram entrar na Turquia antes de se dirigem para oeste, em particular para as cidades de Ancara e Istambul.

Estes migrantes tentam geralmente garantir trabalho no mercado negro e juntar dinheiro antes de se dirigirem para a Europa.

PUB

A Turquia, que alberga cerca de quatro milhões de refugiados, está atualmente a promover novas medidas de segurança na sua fronteira leste.

Os afegãos são considerados a segunda maior comunidade de refugiados, após os sírios.