Oposição angolana condena "massacre" na província de Lunda Norte

O principal partido da oposição angolana UNITA e a coligação CASA-CE condenaram os incidentes ocorridos no sábado em Cafunfo, na Lunda Norte, que provocaram um número indeterminado de mortos e exigiram um inquérito parlamentar sobre a ocorrência.

Segundo a versão policial, quatro pessoas num grupo de 300 elementos ligados ao Movimento Protetorado Lunda Tchokwe (MPLT), protagonizaram um alegado "ato de rebelião" e morreram ao tentar invadir uma esquadra na madrugada de sábado.

A versão é contrariada por ativistas, segundo os quais as forças de segurança angolanas dispararam indiscriminadamente contra os manifestantes desarmados. O presidente do MPLT, José Mateus Zecamutchima, disse à Lusa que 15 pessoas morreram e dez ficaram feridas, incluindo uma criança.

Num comunicado divulgado no sábado à noite, o Secretariado Executivo do Comité Permanente da UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola) condenou "com veemência o ato bárbaro perpetrado por agentes das forças de defesa e segurança, contra populações indefesas, que procuravam apenas exprimir a sua vontade de ver os problemas das suas comunidades resolvidos".

No mesmo documento, a UNITA manifesta perplexidade face ao conteúdo do comunicado emitido pelo Comando da Polícia Nacional na Lunda Norte, cujas informações "começam a ser desmentidas no terreno".

A UNITA salienta o balanço provisório que dá conta de cerca de quinze mortos e dez feridos e manifesta "repulsa e profunda indignação" perante "as imagens horrendas, com corpos de seis cidadãos, expostos em hasta pública, ensanguentados e com indícios de fuzilamento e um agente da Polícia Nacional a torturar um ferido que se encontrava entre os mortos", lamentando o uso desproporcional da violência em tempo de paz.

Face à gravidade dos factos, a UNITA insta a Assembleia Nacional a criar, com caráter de urgência, uma Comissão Parlamentar de Inquérito e exige ao Presidente da República a tomada de uma posição perante o ocorrido.

"O Secretariado Executivo do Comité Permanente da UNITA manifesta a sua profunda preocupação que em tempos de paz, atos contínuos de assassinatos ocorrerem sempre que haja qualquer manifestação de intenção de reunião ou de expressão pelos cidadãos", refere ainda o comunicado.

Também o Colégio Presidencial da Convergência Ampla de Salvação de Angola -- Coligação Eleitoral (CASA-CE), terceira força parlamentar angolana, reagiu com "incontida preocupação" às denúncias de buscas e assassinatos de vários ativistas da Lunda Norte.

A CASA-CE destaca a "gravidade das denúncias, suportados por conteúdos audiovisuais, que reportam episódios de autêntica selvajaria à moda primitiva" com cidadãos "gravemente feridos" expostos a humilhação e carentes de assistência médica, sob custódia de agentes da Polícia Nacional e das Forças Armadas Angolanas.

A CASA-CE insta as autoridades angolanas a instaurar um inquérito no sentido de apurar a verdade das denúncias e, caso se confirmem, responsabilizar civil e criminalmente os seus autores.

Apela ainda ao poder legislativo para agendar "com caráter de urgência, o debate parlamentar sobre o exercício dos direitos de cidadania em Angola" e encoraja o povo Lunda a manter a serenidade.

O Bloco Democrático, força que integra a CASA-CE, lamentou o massacre de cidadãos "que exerciam o direito a manifestação", um "ato que choca a consciência nacional" e em que o atual regime "mostra a sua verdadeira essência, recorrendo às armas para calar as vozes discordantes".