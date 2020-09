Oposição denuncia detenção de advogado na Bielorrússia

JN/Agências Hoje às 11:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O advogado bielorrusso Maxime Znack, um dos últimos membros do Conselho de Coordenação da oposição no país ainda em liberdade, foi detido esta quarta-feira por homens encapuzados, disseram colaboradores políticos.

"Maxime Znak era esperado no gabinete para participar numa videoconferência mas não apareceu. Só conseguiu enviar a mensagem: 'mascarados'", indicou o serviço de imprensa do grupo da oposição a que pertence através do sistema de mensagens eletrónico Telegram.

A mensagem de alerta incluía também uma foto do advogado no momento da detenção por homens com passa-montanhas e um indivíduo vestido à civil.

O jurista de 39 anos é um dos sete membros da direção do Conselho de Coordenação, organismo formado para preparar "a transição do poder" na Bielorrússia.

Maxime Znack era um dos poucos dirigentes que se encontrava ainda em liberdade porque os restantes elementos do conselho foram presos ou obrigados a fugir do país.

A escritora e jornalista Svetlana Alexievitch, Prémio Nobel da Literatura, também faz parte do organismo mas de acordo com as últimas informações não foi detida até ao momento.

A prisão do advogado ocorre um mês após o início do movimento de contestação sem precedentes na Bielorússia e que denuncia fraudes nas eleições presidenciais que renovaram o mandato de Alexander Lukashenko, que se encontra no poder desde 1994.

A principal candidata da oposição, Svetlana Tikanovskaia, encontra-se exilada na Lituânia desde agosto.

Apesar da repressão contra as manifestações e da pressão que está a ser exercida contra a oposição, a contestação continua mobilizada tendo-se realizado no domingo manifestações de protesto nas principais cidades do país.

Se a polícia e os serviços especiais de segurança (KGB) não confirmarem a prisão de Znack, o cenário de desaparecimento corresponde ao que tem acontecido a outros membros da oposição que foram interpelados nas últimas semanas e dias por homens não identificados.

Geralmente, o KGB (a designação da antiga polícia política soviética foi mantida pelo regime da Bielorrússia) acaba por anunciar as detenções ou o exílio dos opositores dois dias depois dos desaparecimentos forçados.

Esta semana, a dirigente da oposição Maria Kolesnikova foi presa quando tentava cruzar a fronteira em direção à Ucrânia.