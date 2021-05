Oposição israelita avança com acordo para afastar Netanyahu

JN/Agências Hoje às 18:28 Facebook

O ultranacionalista Naftali Bennett anunciou, este domingo, que vai acordar com o centrista Yair Lapid um governo de coligação para afastar Benjamin Netanyahu do poder israelita.

Após semanas de idas e vindas, a decisão de Bennett de apoiar o denominado "Governo de mudança" inclina a balança a favor do bloco da oposição

Se o acordo se concretizar como tem sido noticiado, deverá incluir a rotação do cargo de primeiro-ministro. Durante os primeiros dois anos, Naftali Bennett ocupará o cargo de primeiro-ministro e, no novo Governo, alternaria com Yair Lapid, nos dois anos seguintes.

"Podemos ir para cinco, seis eleições até que a nossa casa caia sobre nós, ou podemos parar com esta loucura e assumir responsabilidades", disse Bennett no anúncio transmitido pela televisão. "Hoje, queria anunciar que tenho a intenção de me juntar ao meu amigo Yair Lapid para formar um governo de união".

Nos últimos dois anos, houve quatro eleições legislativas em Israel, que não conseguiram gerar acordos para um novo Executivo e mantiveram Netanyahu no poder. O atual primeiro-ministro está há 12 anos a liderar o país.

Netanyahu reagiu ao anúncio pouco depois, acusando Bennett (que aliás tinha sido convidado este domingo pelo primeiro-ministro para fazer um acordo de Governo que foi rejeitado) de estar a cometer a "fraude do século". Netanyahu acrescentou que fez ofertas [de acordo] "incríveis" ao partido de Bennett, que teriam prevenido um "perigoso Governo de esquerda". Bennett, diz o primeiro-ministro citado pelo jornal "Haaretz", "só se preocupa consigo próprio".