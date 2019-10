Oposição síria apoiada pelos turcos toma posição estratégica no norte do país

Hoje às 10:06 Facebook

As forças da oposição síria apoiadas pela Turquia tomaram uma autoestrada estratégica no nordeste da Síria, no momento em que a ofensiva turca contra os combatentes curdos-sírios entra no seu quarto dia.

A agência de notícias turca Anadolu divulgou hoje que as forças chegaram à autoestrada M-4, que liga as cidades sírias de Manbij e Qamishli.

A estrada fica a cerca de 30 quilómetros ao sul da fronteira com a Turquia.

A Turquia declarou que o objetivo é combater e afastar da região a milícia curdo-síria Unidades de Proteção Popular (YPG) - apoiada por forças ocidentais no combate ao Estado Islâmico -, que os turcos consideram uma organização terrorista por suas ligações com a insurgência curda na Turquia.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse na sexta-feira que a Turquia não vai parar até que o YPG, que forma a espinha dorsal da força terrestre apoiada pelos Estados Unidos contra o EI, se retire para pelo menos a 32 quilómetros da sua fronteira.