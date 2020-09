Opositor russo Alexei Navalny foi envenenado com Novichok

JN Hoje às 15:13 Facebook

O governo alemão anunciou esta quarta-feira que o principal opositor político de Putin, Alexei Navalny, foi envenenado com Novichok. Trata-se da mesma substância que foi usada para envenenar o espião Sergei Skripal.

Os testes toxicológicos revelam de forma "inequívoca" a presença de Novichok, avança a BBC. Trata-se de um agente neurotóxico da era soviética, também associado ao caso de Sergei Skripal, um ex-espião russo, e da sua filha Yulia, que foram envenenados em 2018 no Reino Unido.

O porta-voz do executivo alemão, Steffen Seibert, informou que o executivo liderado pela chanceler alemã, Angela Merkel, irá informar os seus parceiros na União Europeia (UE) e na NATO sobre os resultados dos testes.

Navalny, de 44 anos, foi transferido para a Alemanha - primeiro esteve internado num hospital de Omsk, na Sibéria - após ter-se sentido mal durante um voo, quando regressava a Moscovo proveniente de Tomsk (Sibéria).

O avião fez uma aterragem de emergência em Omsk, na sequência do agravamento do estado de saúde do principal opositor do presidente russo, Vladimir Putin. Desde então, permanece em coma, ainda que estável.

Na semana passada, os médicos alemães indicaram que Navalny apresentava indícios de ter sido envenenado por "uma substância do grupo dos inibidores de colinesterase", substâncias estas que podem ser encontradas em medicamentos, mas também em inseticidas e em agentes nervosos, sem conseguirem precisar qual.

O hospital pediu a colaboração do laboratório militar de farmacologia e toxicologia de Munique (Baviera), no qual trabalham os maiores especialistas alemães em substâncias tóxicas e agentes químicos.

Segundo avança a BBC, a equipa de Navalny culpou Putin pela tentativa de envenenamento, acusações que o Kremlin rejeitou.