Opositora bielorrussa condenada a 11 anos de prisão

Angélica Cavaleiro Hoje às 00:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Tribunal bielorrusso condenou a 11 anos de prisão a uma das opositoras do líder Alexander Lukashenko, Maria Kolesnikova, uma dos três cabecilhas dos protestos pela democracia na Bielorrússia, esta segunda-feira.

Maria Kolesnikova, ativista de 39 anos e uma das cabecilhas do movimento pela democracia na Bielorrússia, foi condenada a 11 anos de prisão pelo tribunal bielorrusso, acusada de conspiração para ficar com o poder e convocar ações para acabar com a segurança no país através dos meios de comunicação e da internet.

A opositora já se encontrava presa há um ano, depois de ter sido detida na fronteira com a Ucrânia por se ter negado a deixar o país e por ter rasgado o passaporte.

Durante a leitura da sua sentença, Kolesnikova voltou a mostrar-se desafiadora e sorridente dentro da cela em que os arguidos ouvem as sentenças na Bielorrússia. Maria Kolesnikova estava com os lábios pintados de vermelho e formou um coração com as mãos algemadas, duas das suas características mais marcantes desde o início dos protestos contra a fraude eleitoral em agosto de 2020.

Maria Kolesnikova dirigia a campanha do ex-banqueiro Viktor Babariko antes de este ser preso e condenado a 14 anos de prisão acusado de lavagem de dinheiro e de ter aceitado subornos. Esta detenção foi o ponto de partida para uma das maiores manifestações da história moderna do país. Depois de Viktor Babariko ter sido afastado, Maria Kolesnikova e Veronika Tsepkalo juntaram-se à campanha de Svetlana Tijanóvskaya, a única candidata permitida a concorrer contra o atual líder.

O advogado Maxim Znak, de 40 anos, que também fazia parte da liderança do Conselho de Coordenação da oposição juntamente com as três mulheres, foi condenado a 10 anos de prisão e terá de cumprir a pena no centro de segurança máxima, segundo o comunicado emitido pelo Gabinete do Procurador-Geral da Bielorrússia.

PUB

A líder da oposição Tijanóvskaya, exilada na Lituânia, pede mais medidas internacionais. "Maria Kolesnikova e Maksim Znak são os heróis dos bielorrussos. O regime quer que os vejamos esmagados e exaustos. Mas vejam, estão a sorrir e a dançar", escreveu nas suas redes sociais.

A União Europeia, que já impôs várias sanções ao regime, reagiu às condenações, exigindo a libertações dos opositores: "A União Europeia reitera o seu pedido de libertação imediata e incondicional de todos os presos políticos na Bielorrússia; atualmente são mais de 650, incluindo Kolesnikova e Znak, jornalistas e todas as pessoas presas por exercerem os seus direitos".

O Secretário de Estado dos EUA Antony Blinken também reagiu: "Estas sentenças são mais uma prova de que o regime [bielorrusso] despreza os direitos humanos e as liberdades fundamentais do povo da Bielorrússia".

Com estas condenações, o líder bielorrusso mostra que não vai "abrir mão" do poder, apoiado pela aliada Rússia, que lhe tem fornecido empréstimos e com quem tem feito acordos comerciais. Está previsto, esta quinta-feira, a visita de Lukashenko à Rússia para ter mais uma reunião com Vladimir Putin.