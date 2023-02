Opositores bielorrussos atingem um dos "ferraris do ar" de Putin

Até agora, a participação indireta da Bielorrússia no conflito da Ucrânia representava só vantagens para a Rússia, mas o ataque inesperado a um dos mais importantes aviões militares de Putin, pelas mãos dos opositores do regime de Lukashenko, em solo bielorrusso, representa um prejuízo avaliado em mais de 300 milhões de euros.

A base aérea de Machulishchy, na Bielorrússia, tem servido de "abrigo" para várias aeronaves militares russas. Mas a segurança do ponto estratégico para a operação de Putin foi posta em causa, no domingo de manhã, quando dois drones danificaram um dos mais caros aviões do arsenal russo, o Beriev A-50.

Inicialmente o ataque foi imputado às forças ucranianas, mas acabou por ser reivindicado pelo grupo anti-governamental bielorrusso BYPOL. "Um dos nove Beriev A-50 das forças russas no valor de 330 milhões de dólares [cerca de 310 milhões de euros] foi danificado", escreveu o grupo numa publicação do Telegram. "Os participantes da operação eram bielorrussos e estão agora em segurança fora do país".