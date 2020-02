Orangotango estende a mão para ajudar homem. Imagem torna-se viral na Net

JN Ontem às 23:02 Facebook

O momento foi captado por um fotógrafo amador na ilha de Bornéu, na Ásia. Um orangotango olha para um homem que limpava um rio infestado de cobras e, ao ver que estava atolado, estende-lhe uma mão para o ajudar a sair.

A imagem foi partilhada no Instagram a 23 de janeiro e o autor não esconde a sua surpresa por se ter tornado viral na internet, com o impacto a medir-se pelas reações que recebeu de seguidores de todo o mundo, com mais de 55 mil gostos e milhares de comentários, além de ser notícia na imprensa internacional.

O fotógrafo amador Anil Prabhakar captou o momento quando estava num safari com um grupo de amigos numa floresta protegida no Bornéu e sob gestão de uma fundação de defesa desta espécie de orangotango (Borneo Orangutan Survival Foundation).

"Havia relatos da existência de cobras naquela área, por isso, o guardião [ao serviço da fundação] estava a retirá-las do local", contou à CNN. "Vi um orangotango a aproximar-se muito do homem e simplesmente estendeu-lhe a mão", recordou.

"Era difícil ao guardião da floresta mover-se na água lamacenta e com a corrente do rio. Quase parecia que o orangotango estava a perguntar: posso ajudar?", descreveu.

"Nem estava a pensar fotografar. Nunca esperei nada como isto. Apenas registei o momento. Foi muito emocional", confessou.

As cobras venenosas são uma ameaça aos orangotangos do Bornéu, que já estão ameaçados devido aos incêndios florestais, perda de habitats e caça ilegal. "Podemos dizer que as cobras são o seu maior inimigo", explicou Anil Prabhakar, que é geólogo de profissão em Kerala, na Índia.

A imagem não mostra mas o fotógrafo amador revelou: o guardião acabou por se afastar e sair sozinho da água. Porquê? "Ele disse que [este animais] são totalmente selvagens, não sabemos como iria reagir".

O orangotango de mão estendida para ajudar o homem foi um momento que se prolongou por três a quatro minutos mas foi o suficiente para uma imagem o tornar viral na internet. "Estou tão feliz por ter assistido aquele momento", disse o autor da fotografia.