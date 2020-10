Orcas atacam veleiro espanhol na costa portuguesa

JN Hoje às 15:58 Facebook

Um veleiro espanhol, a cumprir uma viagem em nome de uma causa solidária, foi, na quinta-feira, atacado por duas orcas, na costa portuguesa, ao largo de Sintra.

O "Green Dragon" (Dragão Verde) já tinha percorrido cerca de 500 milhas náuticas, desde a partida, no porto de Bilbau, quando, rumo ao sul pelas águas do Atlântico, tendo já atingido os 18 nós, foi abalado por uma forte vibração na parte traseira da embarcação. E não, não era um iceberg.

Escreve o jornal espanhol "Marca" que o abalo foi provocado por duas orcas (conhecidas também por baleias-assassinas), que apareceram pela popa, ao largo da costa portuguesa, em Sintra, para onde os ventos tinham obrigado o veleiro a seguir. E que a embarcação sofreu mesmo três golpes fortes, depois de ter sido atingida por um dos cetáceos - o outro espécime separou-se e nadou alguns metros até desaparecer nas profudezas do oceano.

Dentro do "Green Dragon", seguiam, além de 13 marinheiros, cinco mulheres que sobreviveram a lutas contra o cancro e que participam anualmente, desde 2015, no "Reto Pelayo Vida", um desafio na natureza que enfrentam para enviar uma mensagem de esperança a todas as pessoas afetadas pela doença. Depois da subida ao Kilimanjaro, da travessia do Oceano Atlântico, da caminhada de 200 km pelo Pólo Norte, da viagem de bicicleta pelo Vale do Annapurna, nos Himalaias, e da escalada do monte mais alto da Bolívia (o Nevado Sajama), as cinco aventureiras propuseram-se, este ano, a dar a volta a Espanha num veleiro.