Ordem para confiscar bens do ex-presidente Poroshenko por alta traição

JN/Agências Hoje às 18:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Um tribunal de Kiev ordenou, esta quinta-feira, a confiscação de todos os ativos e propriedades do ex-presidente ucraniano Petro Poroshenko, acusado de alta traição.

O juiz acedeu ao pedido da procuradoria para impor o arresto dos bens do ex-dirigente do país, que atualmente se encontra de férias no estrangeiro.

Em 20 de dezembro de 2021, as autoridades ucranianas acusaram Poroshenko de alta traição num caso relacionado com a compra de carvão em territórios das repúblicas separatistas de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia.

De acordo com a acusação, o político, considerado um dos homens mais ricos da Ucrânia pela revista "Forbes", comete este delito no decurso da sua presidência (2014-2019).

Caso seja considerado culpado, o ex-presidente arrisca uma pena de 15 anos de prisão.

Poroshenko já considerou a acusação "politicamente motivada" e anunciou que vai solicitar uma reunião com o procurador logo após o seu regresso ao país.