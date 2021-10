Ordenada evacuação de zonas de La Palma devido a avanço da lava para noroeste

JN/Agências Hoje às 17:57 Facebook

As autoridades da ilha espanhola de La Palma ordenaram esta quarta-feira a evacuação de diversas zonas, devido à previsão de avanço da lava do vulcão Cumbre Vieja para noroeste e a sua proximidade do limite do perímetro já evacuado.

Foi decidida a ativação em várias zonas de Los Llanos de Aridane do nível dois do Plano Especial de Proteção Civil e Atenção a Emergências por Risco Vulcânico na Comunidade Autónoma das Canárias (Pevolca), que estipula que, a partir das 13 horas e até às 19 horas locais (das 12 horas às 18 horas em Lisboa), as pessoas afetadas por esta ordem de evacuação abandonem as suas habitações, com os seus pertences e animais domésticos, e se dirijam ao ponto de reunião indicado.

Até agora, cerca de 800 pessoas cumpriram já esta ordem, e, segundo as autoridades, será permitido às pessoas que não puderem esta terça-feira recolher os seus pertences que o façam nos próximos dias, de forma gradual e acompanhadas, sempre que as condições de segurança permitirem.

É também pedido aos habitantes que colaborem com as forças de segurança na evacuação, mantenham a calma e não propaguem rumores infundados, fechem todas as janelas e portas exteriores, baixem as persianas e fechem o abastecimento de água, gás e eletricidade.

A corrente de lava do vulcão Cumbre Vieja, que entrou em erupção a 19 de setembro, continua a avançar lenta mas inexoravelmente, ameaçando centros urbanos, e os técnicos de emergência vão elaborar um mapa de perigo relacionado com o rumo que a lava poderá tomar.

O mapa foi pedido pelo diretor técnico do Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, que também precisou que o número de pessoas retiradas de Los Llanos de Aridane pode variar, porque muitos vizinhos já tinham abandonado a zona anteriormente, há dias, e retirado os respetivos pertences de suas casas antecipando que pudesse acontecer alguma coisa.

A porta-voz científica do Pevolca, María José Blanco, indicou também que nas últimas horas aumentou o sinal de tremor vulcânico, o que em princípio indica que há um maior conteúdo de gás no magma que está a sair da cratera.

Entretanto, o aeroporto de La Palma continua esta terça-feira operacional, mas registou 11 cancelamentos de voos e atrasos, segundo fontes da Aeroportos Espanhóis e Navegação Aérea (AENA), citadas pela agência de notícias espanhola Efe.

Por seu lado, a Binter, a companhia aérea que assegura uma boa parte das ligações do arquipélago das Canárias com a Espanha continental, indicou nas redes sociais que os seus voos com La Palma continuam agendados e, de facto, os primeiros previstos para etsa terça-feira, com a Grande Canária, já aterraram.

No entanto, a companhia pede aos passageiros que consultem o estado do seu voo antes de se dirigirem para o aeroporto.

Nos painéis informativos do aeroporto de La Palma, situado em Mazo, era visível o cancelamento de pelo menos quatro voos de diferentes companhias aéreas correspondentes à rota da ilha com Madrid.